Omicidio di San Biagio, domiciliari per Alessio Scalamandré

Arresti domiciliari per il 28enne Alessio Scalamandré. La decisione del gip è arrivata dopo l’ultimo interrogatorio su quanto accaduto nell’appartamento di via Garrone, a San Biagio, dove il ragazzo viveva con il fratello di 20 anni e dove, lunedì sera, è stato ucciso Pasquale Scalamandré, 62 anni, padre di Alessio e del fratello Simone.

A colpire a morte il 62enne è stato proprio il figlio Alessio: il giovane, che ha chiamato la polizia poco dopo l’accaduto, ha raccontato di essere intervenuto per disarmare il padre dal matterello che teneva in mano per colpirlo, e di averlo colpito a sua volta. Ha riferito anche di temere per la sua incolumità e per quella del fratello, oltre che per quella della madre, che per anni è stata la vittima delle violenze del marito, tanto da chiedere e ottenere un ordine restrittivo.

Per il gip Angela Nutini, dunque, Alessio può essere scarcerato e attenere l’evoluzione dell’inchiesta ospite di amici di famiglia, perché non sussisterebbe il pericolo di fuga. Allo stesso modo, però, il gip non si è detto d’accordo con la tesi sostenuta dall’avvocato del 28enne, Luca Rinaldi, che ha avanzato la legittima difesa. Per il gip, i colpi inferti a Pasquale Scalamandré eccedono la legittima difesa.

Gli amici di Alessio Scalamandré, intanto, si sono nuovamente stretti intorno al giovane: «Alessio ha ottenuto gli arresti domiciliari da parte del gip. Sono davvero felice per questo, mi trema il cuore dalla gioia - ha fatto sapere il presidente del Municipio Medio Ponente, Federico Romeo, firmatario di una lettera aperta di sostegno al giovane - A nome di tutti i firmatari della lettera, ci teniamo a ringraziare ogni persona per l’enorme sostegno arrivato in queste ore. La strada è lunga ma noi siamo al fianco di Alessio e sappiamo che non siamo soli. Siamo pronti a ogni iniziativa di sostegno, fino a chiedere la grazia al Presidente della Repubblica qualora fosse necessario».