Uccide il padre dopo anni di violenze, l'"abbraccio virtuale" degli amici su Facebook: «Siamo con te»

Hanno scelto di esprimersi mercoledì sera, gli amici di Alessio Scalamandrè, con un lungo post pubblicato dal presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo che di fatto manda un grande "abbraccio virtuale" al 28enne di Bolzaneto che lunedì ha colpito il padre a morte durante l'ennesima lite.

Secondo le testimonianze, dietro al tragico episodio ci sarebbe una lunga storia di violenze che aveva addirittura spinto la moglie - lo scorso gennaio - a lasciare la casa di via Garrone in cui viveva con i due figli per trovare rifugio in una residenza protetta. Il padre di Alessio, Pasquale, non avrebbe dovuto avvicinarsi all'appartamento, perché i figili e la moglie avevano ottenuto un provvedimento dal giudice che gli imponeva di restare a distanza. Ma così non è stato, e lunedì l'uomo, stando al racconto dei figli, si è presentato a casa loro per parlare, ma la discussione sarebbe presto degenerata: lui avrebbe minacciato di colpire Alessio con un mattarello, Alessio lo avrebbe disarmato e lo avrebbe colpito a sua volta, causandone il decesso.

E gli amici, tramite Facebook, esprimono tutto il loro affetto ad Alessio, che è stato arrestato.

Qui il lungo post pubblicato mercoledì sera dal presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo, firmato anche da altri ragazzi della vallata, con un collage di foto che ritrae il ragazzo con i suoi amici: