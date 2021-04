Nuovo Galliera, associazioni all'attacco: «Il progetto va discusso con la cittadinanza»

«La situazione attuale ha dimostrato di essere gravemente insoddisfacente e ben poco opportuna per il futuro del sistema sanitario genovese». Lo scrivono venti associazioni in una nota

Venti associazioni, fra cui Legambiente, Italia Nostra, Casa della Legalità, Associazione culturale pediatri Liguria, giusto per citarne alcune, intervengono sul progetto del Nuovo Galliera.

«La pubblicazione del bando di gara per la costruzione del Nuovo Galliera lascia veramente amareggiati e perplessi - si legge in una nota -: ciò avviene una settimana prima dall'incontro fortemente voluto dall'Arcivescovo con le associazioni e i comitati che hanno manifestato da tempo critiche nei confronti dell'operazione e che si battono per un diverso utilizzo delle risorse all'interno di un riordino complessivo del servizio sanitario, che tenga conto dei reali bisogni della popolazione genovese e sia ambientalmente sostenibile».

«Una tempistica - proseguono le associazioni - che non si comprende, se non nell'ottica di affossare - ancora una volta - un dialogo autentico con la società civile».

«Anche se la vicenda sembrerebbe essere chiusa, riteniamo - conclude la nota -, alla luce della pandemia covid, che nuove priorità si dovrebbero imporre nelle scelte di politica sanitaria e che le tematiche che sottendono al progetto Galliera vadano comunque discusse nell'interesse di tutta la cittadinanza, poiché la situazione attuale ha dimostrato di essere, a nostro parere, gravemente insoddisfacente e ben poco opportuna per il futuro del sistema sanitario genovese».