Palestra e due torri nell'area ex Aura, progetto in forse

Depuratore di Quinto: chiuso per ragioni di sicurezza. Nuova piscina nel levante genovese: ad oggi non si sa dove e quando sorgerà. Nuovo Carlini: tutto fermo. E la "grande palestra, con parcheggio, polifunzionale, dedicata a sport indoor come pallavolo e pallacanestro, con 300 posti per il pubblico", di cui aveva parlato il sindaco, Marco Bucci, nel 2020?

Il progetto, che prevederebbe anche due edifici di diversi piani, è in forse. Dopo la demolizione lampo dell'ex fabbrica, gli abitanti del quartiere hanno passato i mesi a domandarsi come mai nel cantiere non ci fosse mai nessuno a lavorare. Il motivo è semplice: l'impresa dubita di riuscire a portare a termine l'opera con i costi preventivati in un primo momento.

Lunedì 16 ottobre 2023 la questione dell'area ex Aura è stata affrontata in consiglio municipale. Su interrogazione del consigliere rossoverde Lorenzo Garzarelli il Municipio ha risposto che i lavori presso l'ex Aura sono fermi al momento per via dell'aumento dei costi dei materiali, motivo per il quale l'azienda ha beneficiato della proroga di un anno del titolo edilizio, dovendo nei prossimi mesi fornire una rivalutazione dei costi e relativa sostenibilità.

"Restano dubbi e perplessità sull'esito del progetto - commenta Garzarelli - visto il problema relativo ai costi, ricordiamo che prevedeva una palestra, un parco di 5000 m2 e nuove residenze. Speriamo di non dover assistere all'ennesima cattedrale nel deserto, per di più che troverà compimento tra tanti anni, con il rischio di risultare del tutto obsoleta".

"Ennesime costruzioni edilizie - conclude Garzarelli - in una città che conta numerosissime case sfitte e una popolazione di anno in anno sempre minore, altro discorso per quanto riguarda gli impianti sportivi e il parco pubblico, interventi che mi auguro possano trovare compimento e di cui il Municipio Levante ha bisogno".