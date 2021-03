Ex Aura: modificata la classificazione acustica, avanti col progetto delle due torri

La vigente normativa in campo acustico vieta la realizzazione di edifici residenziali in Classe acustica VI, area esclusivamente industriale. Così la classificazione è stata modificata

Ulteriore passo avanti per la riqualificazione dell'area ex Aura in via del Commercio a Nervi. Nel corso della seduta di martedì 30 marzo 2021 il consiglio comunale di Genova ha approvato all'unanimità una delibera per l'adeguamento della classificazione acustica relativa all'area industriale.

In pratica l'area privata era suddivisa fra Classe Acustica IV 'aree di intensa attività umana' e Classe Acustica VI 'aree esclusivamente industriali. La vigente normativa in campo acustico vieta la realizzazione di edifici residenziali in Classe acustica VI, area esclusivamente industriale.

Grazie alla modifica della classificazione acustica, la proprietaria dell'area, Società 'Roseto' con sede a Milano in corso Garibaldi 95, potrà ora procedere alla riqualificazione e riconversione dell'area con realizzazione di un complesso residenziale e impianto sportivo polifunzionale.

Grazie all'approvazione della delibera, l'area viene classificata in Classe acustica III 'area di tipo misto', salvo una breve porzione di confine con la rimanente area industriale, che viene posta in Classe Acustica IV 'aree di intensa attività umana'.