Nervi: addio alla fabbrica abbandonata da 30 anni, ma arriva altro cemento

Quando un 'ecomostro' si accinge a sparire non può che essere una buona notizia. Ma il prezzo da pagare per gli abitanti del quartiere è la comparsa di altro cemento. Ci saranno anche aree verdi pubbliche a fare da contorno ai due edifici, già ribattezzati 'torri', ma il costo dell'operazione verrà coperto con la vendita dei nuovi appartamenti.

Almeno così la situazione si sblocca, ma viene da domandarsi che necessità ci sia di altre unità immobiliari in una città che continua a perdere abitanti e dove i prezzi delle case sono in picchiata da almeno dieci anni (se l'offerta supera la domanda, succede questo).

La novità di oggi è che la Conferenza dei servizi ha dato il via libera all'intervento di riqualificazione del complesso immobiliare dell'ex Aura in via del Commercio a Nervi, da circa trent'anni in stato di abbandono e degrado.

Il progetto di riqualificazione ambientale della ex fabbrica è stato sviluppato su incarico di Roseto srl, società di gestione immobiliare, e dallo studio di architettura Obr di Paolo Brescia e Tommaso Principi. Il percorso progettuale è stato seguito in particolare dal settore Urbanistica del Comune di Genova e dal Municipio del Levante, con la condivisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova.

L'ex fabbrica si trova in un'area oggetto di uno sbancamento, effettuato nell'immediato dopoguerra, del versante montuoso, che degradava naturalmente verso il torrente Nervi. È stata effettuata una bonifica dell'area dall'amianto presente all'interno degli edifici industriali e la pulizia delle fasce dell'oliveto in evidente stato di abbandono.

Nel progetto definitivo, l'area della vecchia fabbrica diventa un nuovo polo urbano, con funzioni pubbliche e private, una palestra e nuove residenze. Prevista anche la realizzazione di un giardino pensile, che farà da copertura della palestra semi-ipogea, che potrà ospitare un pubblico fino a 150 spettatori.

Il progetto prevede anche la riqualificazione di via del Commercio con la creazione di una nuova piazza davanti alla palestra, oltre alla risistemazione del declivio naturale con la pulizia delle fasce esistenti dell'oliveto, che diventerà un nuovo parco a uso pubblico di circa cinquemila metri quadri.