Nervi, una palestra e due condomini nell'area dell'ex Aura

Giace lì abbandonata da anni e in questo tempo si sono succedute diverse proposte per riqualificare l'area. Fra le ipotesi era emersa, ed è poi stata abbandonata, quella di realizzare la nuova piscina di Nervi. Ma poi si è preferito optare per altre soluzioni, visto il rischio esondabilità dell'area.

L'ultimo progetto per riqualificare l'area dell'ex fabbrica Aura in via del Commercio è stato reso noto questa mattina dal sindaco di Genova Marco Bucci, durante l'appuntamento 'a colazione col sindaco' tenutosi presso i bagni Medusa.

«Nell'ex Aura verrà fatto un investimento per avere una grande palestra, con parcheggio, polifunzionale, dedicata a sport indoor come pallavolo e pallacanestro, con 300 posti per il pubblico» ha annunciato Bucci. La proposta è arrivata mercoledì 22 luglio al Municipio Levante.

La palestra sarà la parte del progetto di cui beneficerà la cittadinanza. Il business per chi costruirà è rappresentato da due condomini, che dovrebbero essere le torri di cui si vocifera nel quartiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo si è chiusa la gara per l'area di Campostano, dove dovrebbe sorgere la nuova piscina con supermercato annesso. Altre aree su cui il Comune sta valutando nuovi progetti sono quella di Capolungo e il depuratore di Quinto.