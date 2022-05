Tifosi del Genoa aggrediti a Napoli, un arresto

Brutta avventura per alcuni tifosi del Genoa in trasferta a Napoli per la gara di campionato che ha poi sancito la retrocessione in Serie B del Grifone.

Secondo quanto riferito dalla questura di Napoli al termine della gara gli agenti del commissariato San Paolo, transitando tra via Morosini e via Lepanto nei pressi dello stadio 'Maradona' hanno sorpreso un gruppo di persone che, anche brandendo delle cinture, stavano colpendo con calci e pugni un minivan con a bordo tifosi del Genoa.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato in via Lepanto uno degli assalitori e, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti presso lo stadio, hanno accertato che l’uomo, poco prima, in compagnia di altre persone aveva accerchiato il furgone con a bordo nove tifosi genoani e, dopo averlo colpito con calci e pugni, aveva aperto la portiera estraendo le chiavi dal quadro di accensione e rapinato gli occupanti di tre maglie con i colori rossoblù.

L'uomo, un 27enne di Pompei con precedenti, è stato arrestato per rapina e possesso di materiale atto a offendere in occasione di manifestazioni sportive, nei suoi confronti è stato avviato il procedimento per l’emissione del Daspo.