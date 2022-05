VIDEO | Napoli-Genoa 3-0: Grifone quasi retrocesso

Notte fonda per il Grifone che torna da Napoli con una sconfitta pesante, che compromette quasi definitivamente le speranze di salvezza. Solo la matematica tiene ancora in vita la formazione di Blessin, che retrocederebbe anche in caso di arrivo alla pari con la Salernitana (attualmente avanti di tre punti), ma potrebbe salvarsi in caso di arrivo a tre a quota 31 punti in virtù della classifica avulsa. Circostanza che potrebbe verificarsi solo in caso di doppio pareggio del Cagliari (Inter stasera, poi Venezia) e di sconfitta della Salernitana nell'ultima giornata contro l'Udinese. Insomma, servirebbe un miracolo.

Napoli-Genoa 3-0, la cronaca

Ritmi altissimi nel primo tempo dove il Genoa parte bene e sfiora il vantaggio al 12' con un gran tiro di Yeboah che si stampa sulla traversa, tegola Badelj al 23' (al suo posto Frendrup), poi reagisce il Napoli che al 27' spaventa Sirigu con un tiro a giro di Insigne che termina di poco alto. Il portiere del Grifone si oppone con i piedi su Mertens (29'), un minuto dopo, però, Portanova si trova una buona palla in area ma cincishia troppo e al 32' i partenopei passano in vantaggio. Cross in mezzo di Di Lorenzo e l'incornata di Osimhen che anticipa Bani e Ostigard regala il vantaggio alla formazione di Spalletti che, sulle ali dell'entusiasmo, si rende due volte pericolosa con Insigne, ma il Grifone tiene botta fino all'intervallo.

Napoli-Genoa 3-0, le pagelle

Nella ripresa parte ancora forte il Napoli, ma al 53' Portanova ha una gran palla a tu per tu, Ospina respinge e Gudmundsson calcia poi alto. Occasione anche per i padroni di casa, al 60' cavalcata di Osimhen e tiro respinto da Sirigu, poi al 65' arriva il raddoppio. Calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Hernani, dal dischetto Insigne che colpisce il palo, sula respinta insacca Di Lorenzo, ma l'arbitro fa ripetere la battuta e al secondo tentativo Insigne trasforma alla sua ultima apparizione al Maradona. Prova a reagire il Grifone e al 74' Ospina respinge in corner il destro velenoso di Amiri, in contropiede va però vicino al tris Lozano e poi lo trova Lobotka, che fissa il 3-0. Notte fonda per il Genoa, ora manca solo la matematica.

Napoli-Genoa 3-0 | Tabellino e voti

RETI: 32' Osihmen, 65' Insigne (rig.), 81' Lobotka

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Koulibaly 6, Mario Rui 6 (73' Ghoulam 6); Anguissa 6 (83' Demme sv), Fabian Ruiz 6.5 (73' Lobotka 7); Lozano 6, Mertens 6.5 (72' Zielinski 6), Insigne 7 (89' Elmas sv); Osimhen 7. All. Spalletti.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu 6; Hefti 6 (55' Hernani 5), Ostigard 5.5, Bani 5, Criscito 5.5; Galdames 5.5 (74' Melegoni 5.5), Badelj 6 (23' Frendrup 5.5); Gudmundsson 5 (74' Destro sv), Amiri 6.5, Portanova 4.5 (55' Ekuban 5.5); Yeboah 5. All. Blessin.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

NOTE: ammoniti Galdames e Lobotka.