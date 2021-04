Molestie sessuali sui bus, Tursi convoca un tavolo urgente con Amt, forze dell'ordine e associazioni

Un tavolo urgente per discutere con Amt, forze dell'ordine e associazioni delle molestie sessuali sui bus.

È stato il terzo ordine del giorno presentato, giovedì pomeriggio, in consiglio comunale a Genova. Dopo la denuncia social di una ragazza genovese, il problema del cosidetto "cat calling", ovvero le molestie di strada, è arrivato alle cronache e alle istituzioni.

Proprio la giovane che ha sollevato il caso, scrivendo una lettera inviata a Bucci e Toti, ha chiesto alle autorità di intervenire per combattere e prevenire un fenomeno che non va più ignorato. Al fianco delle vittime, i Centri Antiviolenza che hanno dato la loro disponibilità per ulteriori azioni di sensibilizzazione e di prevenzione.

Questo tipo di molestie è frequente sui mezzi di trasporto pubblico, per cui l'azienda Amt ha protocolli e regole per affrontare queste situazioni grazie all'intervento degli autisti e delle autiste. Sul ruolo di Amt per affrontare questa problematica è intervenuto l'assessore Giorgio Viale, in risposta a un'interrogazione di Lorella Fontana (Salvini Lega premier) e Maria Tini (M5s): “Su molti mezzi sono già in funzione le telecamere

ma, poi, è necessaria la denuncia di questi fatti - ha detto Viale - In relazione a questo spiacevole fenomeno Amt ha comunicato di aver già siglato un protocollo di intesa per quanto riguarda le molestie sessuali nei luoghi di lavoro e si attiverà con dei corsi, proprio per evitare il ripetersi di questi spiacevoli fenomeni e formare i suoi dipendenti su come intervenire nel modo più adeguato possibile. Per quanto riguarda il tema della sicurezza in capo al Comune di Genova parlano i fatti: lo scorso 26 marzo la Polizia Locale ha effettuato l’arresto di un ragazzo che molestava delle ragazze a Caricamento. L’impegno della Polizia Locale sarà sempre massimo”.

Il sindaco Marco Bucci si è dunque impeganto a convocare una Commissione Consiliare per attivare un tavolo di lavoro urgente tra assessorati competenti, Amt, Centri Antiviolenza, Ufficio Scolastico Regionale, Università, forze dell’ordine e organizzazioni sindacali per programmare azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte al personale del trasporto pubblico, agli studenti delle scuole e alla cittadinanza tutta per riconoscere, affrontare e superare situazioni di molestie vissute o in prima persona o a cui ci si è trovati ad assistere.