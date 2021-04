"Masturbarsi in autobus è legale?", la denuncia della 23enne diventa il simbolo della battaglia contro le molestie

“Masturbarsi in autobus, a Genova, è legale?”: la domanda, affatto retorica, nelle ultime ore sta facendo il giro dei social su iniziativa di Benedetta Castellaro, testimone di quanto accaduto a Kimberly, un’amica che qualche giorno fa è stata molestata a bordo di un autobus.

I fatti li racconta la stessa Benedetta, tra screenshot della conversazione avuta con Kimberly e testimonianze di altre ragazze raccolte per evidenziare quanto questo tipo di episodi siano frequenti e quanto raramente vengano perseguiti. Tutto è successo su un autobus della linea 7 alle 9 del mattino: all’altezza di Principe la 23enne viene avvicinata da un uomo che si abbassa la zip e inizia a masturbarsi davanti a lei. La ragazza riferisce all’amica in una serie di messaggi di avere chiesto aiuto agli autisti del bus, senza successo, e poi di essersi rivolta a una caserma dei carabinieri dove, già sotto choc, si sarebbe sentita rivolgere un complimento da un militare che non ha fatto altro che scuoterla ancora di più.

Dal racconto di Kimberly, Benedetta ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione invitando chiunque abbia subito molestie a raccontare la propria storia, testimonianze raccolte in una lettera inviata al sindaco Marco Bucci, al presidente della Regione, Giovanni Toti, e diffusa pubblicamente.

“Vogliamo poter prendere l’autobus senza avere il terrore che qualche uomo possa masturbarsi davanti a noi totalmente indisturbato. Indisturbato dai passeggeri, dagli autisti, dalle forze dell’ordine che poi ci diranno “Oh, poverina. Però sei una bella ragazza!” - scrive Benedetta - Indisturbati da un governo comunale e regionale che non ci garantisce sicurezza nella nostra città, nella via di casa nostra, negli autobus che ci portano a scuola. Mi sembra assolutamente inammissibile che episodi del genere possano essere permessi e tollerati nella nostra città”.

Le denunce e l’iniziativa di Benedetta hanno raccolto il plauso di diverse associazioni sul territorio. Liguria Rainbow si è unita all’appello della ragazza, e il Centro per non subire violenza ha ricordato che “da tempo ci stiamo occupando anche del fenomeno del catcalling e, attraverso i nostri servizi, accogliamo e sosteniamo le donne che hanno vissuto queste forme di violenza. È importante ribadire che il catcalling È violenza! Non si tratta di complimenti di cui dovremmo essere lusingate, ma si tratta di violenza che come tale può essere denunciata - spiegano - Il nostro Centro Antiviolenza è a fianco di Benedetta e di tutte le donne che vivono una situazione di violenza. Non sei sola, noi ci siamo. Chiamaci”.

Benedetta sta intanto continuando la sua campagna raccogliendo testimonianze al link: https://forms.gle/MSR44s23dk9tk7FN7.