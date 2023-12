Nave Geo Barents con 36 migranti salvati: confermato l'arrivo a Genova

La prefettura ha confermato l'arrivo della Geo Barents a Genova intorno alle ore 11 di sabato 16 dicembre 2023. La nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere martedì sera ha salvato 36 persone da un'imbarcazione in difficoltà al largo delle coste della Libia, in acque internazionali. Dalle autorità italiane era stato assegnato il porto di Genova per lo sbarco dei sopravvissuti.

Non erano mancate le polemiche, la ong aveva infatti scritto sui propri canali social: "Ancora una volta le autorità italiane ci hanno assegnato un porto immotivatamente distante: 1.245 chilometri". Il lungo viaggio prosegue e, come detto, terminerà con lo sbarco a Genova nella mattinata di sabato.

L'ultimo sbarco della Geo Barents a Genova risale al mese di ottobre, 63 migranti erano arrivati in città dopo essere state salvati dalla nave di Medici Senza Frontiere, 19 erano stati poi accolti nella tendopoli gestita dalla Croce Bianca a Voltri che già ospitava svariate persone che erano approdate a Lampedusa.