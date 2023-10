Migranti scesi dalla Geo Barents: 19 nella tendopoli della Croce Bianca Genovese

Sono diciannove i migranti scesi dalla Geo Barents e accolti nella tendopoli di Voltri.

Lo sbarco dalla nave di Medici Senza Frontiere, ormeggiata a Ponte Doria, è stato completato intorno alle 15.30 di mercoledì 18 ottobre con il trasferimento di 63 persone tra uomini, donne e bambini.

Dopo la prima accoglienza, le visite mediche, la profilassi sanitaria, le operazioni di identificazione e fotosegnalamento e la distribuzione dei pasti, i minori non accompagnati sono stati presi in carico dal Comune di Genova, mentre gli adulti verranno ripartiti tra le strutture di accoglienza del territorio regionale come deciso dal Ministero dell’Interno.

Su disposizione della Prefettura di Genova, la Croce Bianca Genovese ha accolto, nella tendopoli di Voltri, 19 uomini provenienti da Bangladesh, Sudan, Nigeria, Senegal, Gambia, Eritrea, Ghana, Ciad, Niger, Costa D’Avorio, Guinea Bissau e Mali, con un’età media di circa 22 anni. Le operazioni di trasferimento sono state ultimate alle 18 circa. Al momento il centro ospita attualmente 75 persone.

I nuovi ospiti verranno sottoposti alle visite nell’ambulatorio mobile della Croce Bianca Genovese e inseriti nel programma di accoglienza e assistenza operante da un mese nell’area degli ex cantieri navali Costaguta. Non sono attualmente segnalati casi clinici significativi e non sono state necessarie ospedalizzazioni.

Al termine della missione, la nave Geo Barents è salpata nuovamente, alle ore 18.20, per approdare nel porto di Augusta (SR) dopo tre giorni di navigazione.