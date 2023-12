Diretta a Genova la nave Geo Barents con 36 migranti salvati in mare

Sono state salvate dalla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, 36 persone al largo delle coste della Libia, in acque internazionali.

Il porto di Genova è stato scelto per lo sbarco dalle autorità italiane, come reso noto da Msf in un tweet, non senza polemiche: "Ancora una volta - si legge - ci è stato assegnato ingiustificatamente un porto distante. Genova, 1.245 km dalla nostra attuale posizione".

L'ultimo sbarco della Geo Barents a Genova risale al mese di ottobre, 63 migranti erano arrivati in città dopo essere state salvati dalla nave di Medici Senza Frontiere, 19 erano stati poi accolti nella tendopoli gestita dalla Croce Bianca a Voltri.