Diretta a Genova la nave Geo Barents che ha soccorso 63 migranti in mare

Arriverà a Genova, presumibilmente mercoledì, la nave Geo Barents che nella notte tra sabato e domenica ha soccorso 63 migranti in mare. Le persone erano su una barca che stava affondando, tra di loro anche quattro donne e una dozzina di minori, partiti dalla Libia circa ventiquattr'ore prima.

Tutti i sopravvissuti sono salvi a bordo della Geo Barents, che dal 2021 è utilizzata nel Mediterraneo da Medici Senza Frontiere per le operazioni di ricerca e soccorso.

Le autorità italiane in mattinata hanno dato il via libera alla nave per raggiungere Genova: il mezzo, come comunicato dalla Onlus, impiegherà circa tre giorni per arrivare.

Non è detto, però, che alla fine sbarcherà effettivamente nel capoluogo ligure: molti sono stati i casi in cui navi assegnate a Genova sono state poi dirottate per diversi motivi. Il caso più recente è quello della Aita Mari, della spagnola Proyecto Maydayterraneo: alla nave era stata inizialmente assegnata Genova come luogo di sbarco, poi la decisione del governo di accogliere le richieste della ong di un porto più vicino, fino all'arrivo di ieri sera a Napoli.

Un altro caso a fine agosto, con la Ocean Viking, la nave che trasportava persone soccorse in mare da Sos Mediterranée tra cui 90 minori non accompagnati, 4 donne incinte e 6 persone con disabilità. L'imbarcazione doveva raggiungere Genova ma alla fine, a causa delle condizioni marine proibitive di quei giornui, era stata dirottata a Vibo Valentia e Napoli.