Voltri, arrivano da Lampedusa 50 migranti. Saranno alloggiati in tende: polemiche

Nello spazio degli ex cantieri navali Costaguta di Voltri saranno accolti cinquanta migranti sbarcati nei giorni scorsi sulle coste di Lampedusa, partiti alla volta di Genova a bordo di un pullman. Alloggeranno provvisoriamente nelle tende allestite dalla Prefettura, in attesa di posti nei centri di accoglienza straordinaria. La decisione ha subito acceso le polemiche, con critiche sia da destra che da sinistra.

La Lega: "Genova non ha più spazi, chiediamo presidio di polizia"

Il consigliere regionale della Lega Alessio Piana (presidente III commissione Attività produttive) e l’assessore comunale della Lega Francesca Corso (segretario provinciale Lega di Genova) hanno chiesto un presidio fisso di polizia: "L’emergenza migranti in atto - affermano - richiede un doveroso dialogo e condivisione preventiva con i territori a tutti i livelli istituzionali e l’aumento della sicurezza nei pressi delle strutture di accoglienza e, in generale, nell’area dei quartieri cittadini in cui ricadono per mitigare i forti disagi e potenziali pericoli che queste situazioni, purtroppo, inevitabilmente comportano. Prioritario, per il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è quindi interloquire anche con i Municipi genovesi e garantire idonei presidi delle forze dell’ordine sui territori interessati. Nel caso di Voltri - concludono gli esponenti del Carroccio - occorre istituire un presidio fisso di polizia e carabinieri nell’area degli ex cantieri Costaguta. Genova è satura e non ha più spazi per ospitare migranti, adulti o minori che siano".

Il Pd: "Totale fallimento del governo Meloni"

Critiche sul metodo, invece, da parte del Partito Democratico genovese, che attacca il governo Meloni: "Dopo anni di propaganda sulla pelle delle persone, assistiamo oggi al totale fallimento delle presunte politiche migratorie - si legge in una nota -. Oltre gli slogan dal dubbio valore etico il governo, con le direttive del decreto Cutro, ha lasciato migliaia di persone senza adeguati percorsi di integrazione, reso le condizioni di vita per chi arriva oggi sempre più disumane e alimentato l'illegalità. In questo quadro nazionale, è necessario ribadire il principio morale su cui ogni società democratica dovrebbe fondarsi: accogliere chi si trova in mare, chi scappa dai campi di concentramento della Libia e chi fugge da guerre, carestie e povertà è un dovere di tutte e tutti noi".

Partito Democratico che poi passa alla questione locale: "L’arrivo a Voltri di 50 persone sbarcate nei giorni scorsi sulle coste di Lampedusa - che troveranno sistemazione in tende da campo allestite nel capannone degli ex Cantieri Costaguta - vedrà, ne siamo certi, la solidarietà e la partecipazione del tessuto associativo e di volontariato del territorio, che sempre si è attivato di fronte ad emergenze di tipo umanitario. In questo senso le parole del presidente del Municipio VII Barbazza, che consegna alla stampa la sua estraneità alla gestione dell’accoglienza, preoccupano per il dovuto e necessario dialogo con il territorio.

"Un capannone industriale per accogliere le persone, gestione miope"

E infine le conclusioni del Pd: "Non può non destare perplessità la scelta di un capannone industriale per accogliere persone per le quali risultano al momento sconosciute le condizioni fisiche e psicologiche, il numero di minori non accompagnati o i percorsi e le tempistiche che si immaginano per un’accoglienza dignitosa. Nell’auspicare che il Governo abbandoni la gestione miope del fenomeno migratorio attuata in questi mesi e abbracci la strada della cooperazione europea, chiediamo intanto che l’amministrazione genovese si faccia carico della situazione di Voltri con responsabilità e trasparenza, poiché riteniamo che coinvolgere e informare - anche nei tempi stretti dell’emergenza - sia il solo modo di costruire veri percorsi di accoglienza e per non pregiudicare l’impegno del territorio".

La Cgil: "Soluzioni estemporanee e irrispettose per chi scappa da guerre, fame e violenze"

Critiche anche dalla Cgil: "La decisione di montare delle tende negli ex cantieri di Genova Voltri per ospitare 50 migranti in arrivo da Lampedusa è inopportuna nel metodo e nel merito - afferma il sindacato -. Ancora una volta si è di fronte a soluzioni estemporanee e irrispettose che non tengono in considerazione le reali necessità di chi scappa da guerre, fame e violenze e si prestano a non essere comprese dal territorio destinato ad ospitarle. Come più volte denunciato dal mondo dell’associazionismo e che accoglie gran parte dei disperati che arrivano nel nostro Paese, non si tratta di numeri ma di persone in carne e ossa che troppo hanno sofferto e che meritano una accoglienza degna di questo nome".

"Allestire una tendopoli per 50 migranti, sotto ai container impilati in terza fila a Voltri, significa voler evidenziare una situazione di emergenza - conclude la Cgil -, mentre un normale sistema di accoglienza in gran parte smantellato nel corso degli anni avrebbe trovato soluzioni naturali, non emergenziali, e rispettose della dignità di tutti. Oggi la vera emergenza è ricostruire la rete dell'accoglienza per garantire regole che evitino di spingere alla marginalità sociale questi esseri umani che a quel punto diventano facile preda di situazioni poco controllabili".