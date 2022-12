Meteo Liguria, temporali e neve a bassa quota per il ponte dell'Immacolata

Non sembrano esserci buone notizie per quanto riguarda il meteo a cavallo del ponte dell'Immacolata. Secondo quanto spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, una vasta depressione iberica in spostamento verso est verrà agganciata nei prossimi giorni da un flusso di correnti fredde di origine artica, che raggiungono l'Europa centrale. Queste alimenteranno una serie di fronti atlantici, che ad intermittenza scorreranno sulla Liguria durante il lungo ponte dell'Immacolata, portando un peggioramento del tempo sulla nostra regione con piogge e nevicate anche a quote collinari sull'entroterra, seppur alternate a fasi più stabili.

La prima perturbazione raggiungerà la Liguria entro la sera dell'8 dicembre con piogge diffuse fino a venerdì e in una prima fase nevicate dai 600 metri sull'entroterra savonese. Attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata, ma sabato una nuova perturbazione porterà altre piogge soprattutto sul settore di levante, destinate ad attenuarsi nel corso di domenica.

Meteo Genova

Mercoledì sarà una giornata stabile e in prevalenza soleggiata con temperature minime sui 7°C e massime sugli 11°C. Giovedì la nuvolosità andrà aumentando, in attesa dell'arrivo della prima perturbazione, che porterà le prime piogge in serata. Le temperature oscilleranno tra i 7°C del mattino e i 10°C del pomeriggio.

Venerdì nubi e piogge anche intense caratterizzeranno buona parte della giornata, pur attenuandosi tra il pomeriggio e la sera, mentre le temperature oscilleranno tra 4 e 7°C. Sabato sarà una giornata grigia, in attesa dell'arrivo della seconda perturbazione, che provocherà una recrudescenza delle piogge entro sera, ma domenica tornerà il bel tempo.