Meteo Liguria, le previsioni per la settimana dell'Immacolata

Dopo un weekend caratterizzato in prevalenza dal maltempo, diamo uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la settimana, che comprende il ponte dell'Immacolata. Gli esperti di 3bmeteo.com parlano di un temporaneo miglioramento all'inizio della settimana dopo gli ultimi residui fenomeni lunedì, ma con in vista una nuova fase perturbata verso l'Immacolata.

Previsioni meteo Liguria lunedì 5 dicembre 2022

Il vortice depressionario tende a spostarsi lentamente verso nord-est. Avvio ancora nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, specie sull'alto Piemonte, in successivo esaurimento a partire da basso Piemonte e Liguria. Neve sulle Alpi in calo fin verso i 1000/1200m.

Previsioni meteo Liguria martedì 6 dicembre 2022

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera centrale nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. Tornano le nubi in serata; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1900 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a poco mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 7 dicembre 2022

La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi con deboli piogge in serata. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; sulla Riviera centrale nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera di levante Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2150 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a poco mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 8 dicembre 2022

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico su Riviera di ponente, Alpi e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; su Riviera centrale e Riviera di levante giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1900 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 9 dicembre 2022

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico sulla Riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulla Riviera di levante nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle Alpi cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri. Mar Ligure di Ponente molto mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.