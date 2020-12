Meteo Liguria: Natale con la neve, «attenzione fra domenica e lunedì»

Giorno della vigilia e Natale a casa per i liguri, così come per tutti gli italiani. Restrizioni anti covid a parte, probabilmente non saremmo usciti più di tanto visto che le previsioni meteo per i prossimi giorni non segnalano nulla di buono, salvo per la giornata di Santo Stefano.

«Vigilia di Natale ancora nuvolosa sulla Liguria con qualche pioggia o rovescio più probabile sui settori di levante e in particolare su Appennino genovese e spezzino, dove si potranno registrare gli accumuli maggiori - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -. A Natale transita un fronte freddo dal Nord Europa che avrà ancora una volta effetti maggiori su genovese e spezzino dove avremo delle piogge e rovesci sparsi accompagnati da venti forti e freddi di Tramontana, con raffiche anche di oltre 60-70km/h tra ovest genovese e savonese. Proprio il tracollo termico potrà favorire nevicate fin sotto i 400-500 metri su Appennino genovese e Val di Vara entro fine giornata. Variabilità asciutta invece sul Ponente Ligure tra nubi irregolari e aperture».

«Santo Stefano trascorrerà in prevalenza soleggiato ma freddo, con forti gelate sull'entroterra e ancora venti a tratti sostenuti di tramontana», spiega Ferrara.

«Tra domenica sera e lunedì - conclude Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com - nuova ondata di maltempo per una intensa perturbazione, responsabile di piogge e rovesci anche di forte intensità sulla Riviera. La presenza di aria fredda favorirà nevicate fin sull'entroterra savonese, in rialzo oltre gli 800-1200m sui restanti settori; neve non esclusa fin sulle porte di Savona e fin quasi sulle coste ad Ovest di Genova per fredda tramontana scura. Possibili bufere di neve sull'Appennino con anche temporali nevosi e rischio per forti disagi alla cirolazione, prestare attenzione».