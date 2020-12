Meteo: in arrivo la tempesta di Natale, ma la Liguria dovrebbe essere salva

Avevamo già dato qualche indicazione relativa alle previsioni meteo per Natale e la fine dell'anno in Liguria, ma ora, con il passare del giorni, il quadro appare sempre più definito e con una percentuale di errore più bassa. Saremo in zona rossa e quindi non potremo fare grandi spostamenti, ma il giorno migliore sul fronte meteo dovrebbe essere quello di Santo Stefano. «La fase di relativa quiete meteorologica di questi giorni sta per concludersi, con l'inverno pronto a entrare sulla scena italiana a partire da Natale», conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

«Già durante la Vigilia assisteremo a un graduale peggioramento al Nord e Toscana con precipitazioni sparse - prosegue Ferrara -. A Natale transiterà un primo deciso fronte freddo dal Nord Europa, responsabile di una passata di piogge, rovesci e temporali sul Nordest e in generale al Centrosud, specie lungo il versante tirrenico dove non escludiamo fenomeni di forte intensità. Il Nordovest in questa occasione sarà ai margini dell'azione ciclonica con precipitazioni sporadiche e anche maggiori aperture. Il tutto verrà accompagnato da un netto calo delle temperature da Nord a Sud, tanto che la neve potrà spingersi fino a quote collinari su Nordest, Emilia ed entro fine giornata anche su Toscana, Romagna e alte Marche. Non esclusa neve a tratti in pianura sui settori emiliani. A Santo Stefano ancora rovesci, temporali e anche grandinate al Centrosud, con neve fino in collina sul medio versante Adriatico (200-500m) e fin sotto i 1000m al Sud entro fine giornata. Temporaneo miglioramento invece sulle regioni settentrionali e sul medio versante tirrenico, ma con clima freddo».

«Da segnalare inoltre il vento, che soffierà anche forte dapprima di Libeccio e Ponente, poi di Maestrale, Tramontana e Grecale, con bora sull'alto Adriatico - prosegue Ferrara di 3bmeteo - previste raffiche superiori anche ai 70-80km/h su Tirreno, Sardegna, Liguria e alto Adriatico con mareggiate e possibili disagi».

Seconda perturbazione tra il 27 e il 28, possibile neve in pianura al nord

«Non sarà finita qui - avverte l'esperto - in quanto una seconda e più intensa perturbazione a carattere freddo punterà dalle latitudini artiche gran parte d'Europa, interessando anche l'Italia. In questa fase avremo così una recrudescenza del maltempo: al Nord la presenza di aria fredda potrà favorire estese cadute di neve a quote molto basse se non in pianura, con un secondo importante ripasso per le Alpi, dove si potrebbero registrare ulteriori importanti apporti nivometrici. Nel frattempo rovesci e temporali anche di forte intensità muoveranno verso il Centrosud, con nevicate in Appennino. Il tutto ancora una volta accompagnato da venti forti con mari agitati».

«Il maltempo potrebbe inoltre riproporsi a più riprese almeno fino a Capodanno 2021, con nuove perturbazioni dal Nord Europa responsabili di ulteriori rovesci e nevicate a quote medio-basse», concludono da 3bmeteo.com.