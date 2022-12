Meteo Liguria: vigilia asciutta e Natale bagnato, le previsioni

Clima mite in Liguria in questa fine anno, ma con possibili piogge. Confermate dunque le previsioni della settimana, che avevamo anticipato. La vigilia dovrebbe essere asciutta, a differenza del Natale. Di seguito il bollettino, emesso da Arpal nella tarda mattinata di venerdì 23 dicembre.

Previsioni meteo Liguria venerdì 23 dicembre 2022

Venti meridionali moderati su C con locali rinforzi intorno ai 40-50 km/h, in particolare sui rilievi. Mare fino a molto mosso su C per onda da Sud-Ovest.

Previsioni meteo Liguria sabato 24 dicembre 2022

Mare tra mosso e molto mosso su C, in scaduta dalla serata.

Previsioni meteo Liguria domenica 25 dicembre 2022

Deboli piogge sparse con possibili locali e deboli rovesci. Venti moderati settentrionali sul Centro-Ponente, da Sud-Est a Levante.

La suddivisione in zone del territorio regionale