Meteo Liguria, le previsioni fino a Natale

Una settimana esatta a Natale. Ultimi giorni dunque per acquistare regali e prelibatezze da consumare insieme ad amici e parenti. Dando uno sguardo al meteo però non sembrano esserci buone notizie. Se alla vigilia e al 25 manca ancora parecchio e dunque le previsioni necessitano di essere confermate con il passare dei giorni, per l'inizio della settimana il quadro sembra già abbastanza chiaro.

Da lunedì sul Nordovest si prevede un clima meno freddo, ma spesso nuvoloso e uggioso, a partire dalla Liguria dove peraltro arriverà anche qualche debole pioggia, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com.

Previsioni meteo Liguria lunedì 19 dicembre 2022

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3400 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

Previsioni meteo Liguria martedì 20 dicembre 2022

La circolazione depressionaria, responsabile di piogge sparse, allenta la presa favorendo una temporanea pausa asciutta nel pomeriggio. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera di levante e Alpi giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3650 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 21 dicembre 2022

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana. Nello specifico su Riviera di ponente e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2850 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria giovedì 22 dicembre 2022

L'alta pressione si indebolisce, favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio, foriera di deboli piogge in serata. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sulla Riviera centrale cieli grigi o nebbiosi al mattino. Peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge ; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 2800 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

Previsioni meteo Liguria venerdì 23 dicembre 2022

La circolazione depressionaria, responsabile di piogge sparse, allenta la presa favorendo una temporanea pausa asciutta nel pomeriggio. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; su Riviera di levante e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3250 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

Previsioni meteo Liguria sabato 24 dicembre 2022

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di maltempo con piogge ed acquazzoni, in particolar modo al mattino. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulle Alpi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3350 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da mosso a molto mosso.

Previsioni meteo Liguria domenica 25 dicembre 2022

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi al mattino. Formazioni nebbiose al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3200 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.