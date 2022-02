"No alla cementificazione della piana dell'Entella", manifestazione davanti alla prefettura

Manifestazione questa mattina, 17 febbraio 2022, a Genova davanti alla prefettura, organizzata dai comitati di cittadini "contrari allo costruzione della diga Perfigli e alla cementificazione della piana del fiume Entella". Una delegazione è stata ricevuta dalla consigliera metropolitana delegata ai Lavori pubblici Laura Repetto, a cui simbolicamente sono stati consegnati 1.500 volantini firmati da cittadini contrari al progetto.

"Siamo un Paese imbarazzante - commenta Linea Condivisa, che ha partecipato alla manifestazione -, in cui i progetti restano nel cassetto per oltre 10 anni per poi essere messi in atto da un giorno all'altro, senza tenere conto dei cambiamenti e delle evoluzioni tecnologiche, scientifiche e ambientali. È il caso della diga Perfigli, opera già superata nel tempo che non è in grado di risolvere i problemi di tutela ambientale del territorio, ma che anzi rischia di aggravarli".

Secondo i contrari al progetto, la diga aprirebbe le porte a nuovi investimenti immobiliari nell'area e distruggerebbe il 'seggiun', una diga storica di materiale naturale resistente dall'epoca napoleonica. In piazza anche l'associazione medici per l'ambiente e il candidato sindaco di Chiavari per il M5S Davide Grillo.