Passeggiata Voltri e danni mareggiata, si prevedono tempi lunghi: "Rimarrà fruibile al 70%"

La mareggiata di inizio novembre ha colpito ancora una volta violentemente la passeggiata Roberto Bruzzone di Voltri, danneggiandola. Non è la prima volta: nel 2018 il lungomare venne letteralmente devastato, questa volta i danni sono minori ma comunque ingenti. Per questo il Municipio provvederà a un'ordinanza di interdizione per motivi di sicurezza di parte della promenade, a oggi transennata.

"Abbiamo fatto un sopralluogo - spiega l'assessore Davide Siviero - e abbiamo cercato di salvare quanto più possibile, nonostante i gravi danni soprattutto nella parte più a levante. Il 70% continuerà a rimanere fruibile, poi con l'area tecnica del municipio faremo una valutazione sulle varie sezioni interdette per riuscire a capire con quali risorse e tempistiche riusciremo a lavorare. L'obiettivo è arrivare alla prossima estate con una porzione più ampia possibile di passeggiata fruibile dai cittadini di Voltri". Il che lascia presumere che non sarà questione di poco, anzi, serviranno mesi.

Ma a quando il rifacimento del lungomare di cui si era parlato tempo fa? La passeggiata doveva essere oggetto di un'importante riqualificazione. Lavori da 5 milioni di euro da finanziamenti europei con scadenza 2027, al fine di risolvere una volta per tutte le problematiche che la promenade da anni si porta dietro, tra cui la pavimentazione dissestata e il rischio che i cittadini si facciano male, chiedendo poi i danni al consorzio Utri Mare che si occupa della manutenzione ordinaria. A proposito del rifacimento, un anno fa, il vicesindaco Pietro Piciocchi aveva annunciato che il progetto avrebbe potuto essere definito nella primavera 2023.

Nel frattempo, dopo quest'ultima devastante mareggiata, sempre più persone - tra consiglieri comunali, consorzi e associazioni - chiedono di pensare prima a opere di protezione della costa, in modo da non sprecare soldi pubblici in riqualificazioni che potrebbero continuare a essere danneggiate dalle onde. In proposito, l'assessore all'Urbanistica Mario Mascia, recentemente, ha fatto sapere che il Comune ha invitato i balneari a condividere progetti e idee con l'amministrazione.