Danni mareggiata, il Comune invita i balneari a presentare progetti per opere di protezione

Danni per decine di milioni di euro, passeggiate distrutte, società sportive e stabilimenti irrimediabilmente danneggiati. Con la Regione che ha proclamato lo stato di emergenza regionale, firmando poi la richiesta di adesione a quello nazionale. Questo è solo un primo bilancio della mareggiata che nei giorni scorsi si è abbattuta sulle coste di Genova (e non solo), un copione che somiglia a quello del 2018 con i suoi danni ancora più ingenti; ma mentre si pensa a come ripararli, è in atto un'altra discussione parallela: ha senso procedere, senza opere di difesa dal mare? L'assessore all'Urbanistica Mario Mascia tira in ballo i balneari: "Crediamo che la prossima scadenza delle concessioni del 31 dicembre, possa essere occasione per i balneari di condividere idee, investimenti e progettualità".

Martedì 14 novembre sono stati diversi i consiglieri comunali - appartenenti a diverse formazioni politiche - a chiedere chiarimenti alla giunta. Paolo Aimè di Forza Italia ha preso ad esempio Voltri: "Il consorzio Utri Mare che gestisce la passeggiata ha favorito incontri con Regione e Autorità portuale. Le dighe soffolte erano state bocciata dai tecnici e si prevedeva una soluzione alternativa. Ripristinare solo le strutture danneggiate o rifare lungomare senza prevedere un'adeguata protezione sarebbe solo uno spreco di denaro pubblico". Aimé ha proposto tavoli tecnici permanenti e commissioni consiliari per impegnarsi a portare avanti il discorso. Fa eco Rita Bruzzone (Pd): "Investire nuovamente sulla passeggiata di Voltri è inutile, se non vengono attivate tutte le procedure per le difese a mare. So che non c'è più l'intenzione di realizzare dighe soffolte ma pennelli: attiviamoci in tutti i modi ma con intelligenza". E del ponente parla anche Fabio Ariotti (Lega): "La passeggiata è nata con diversi difetti che l'amministrazione ha già dovuto affrontare in occasione della mareggiata del 2018. Ancor prima di pensare al rifacimento bisogna prevedere una soluzione per limitare i danni".

Alberto Pandolfo e Massimo Villa (Pd) hanno aggiunto: "Se vogliamo che i lavori fatti non siano vani e non venga messo in pericolo il litorale, occorre agire con strutture a mare: progetti che non danneggino le praterie di posidonia ma che proteggano le nostre coste non solo dalle mareggiate. A Nervi, ad esempio, il porticciolo è invaso dalle alghe: bisogna capire come difenderlo da questo fenomeno ciclico che rende inaccessibile l'area. Già nel 2018 si era pensato di realizzare nuove protezioni a mare, poi non è stato più fatto nulla".

Nicholas Gandolfo, capogruppo di Liguria al Centro, ha chiesto di migliorare l'iter burocratico nei confronti di coloro che potranno accedere ai finanziamenti per riparare i danni: "Soprattutto le società sportive sulla costa hanno sempre avuti problemi per poter accedere ai fondi per ripartire. Dovremmo pensarci in vista di Genova Capitale Europea dello Sport 2024".

L'assessore all'Urbanistica Mario Mascia ha risposto: "C’è l’esigenza di una pianificazione delle opere pubbliche a difesa del litorale, ma è un progetto complesso e non si può improvvisare bensì affidarsi a personale qualificato. Crediamo che la prossima scadenza delle concessioni balneari, del 31 dicembre, possa essere occasione per i balneari di condividere idee, investimenti e progettualità con l’amministrazione, per affrontare il problema in modo nuovo. Per questo abbiamo invitato i concessionari a presentare i propri progetti".

Infine il punto sulla passeggiata di Voltri: "Abbiamo ricevuto molte richieste riguardanti la sua interdizione e io chiedo a tutti di sostenerci, perché si tratta di una questione di sicurezza che non possiamo ignorare".