Voltri: danni alla passeggiata con transenne 'anti-curiosi'

Nuovamente danneggiata la passeggiata di Voltri. La forte mareggiata che ha colpito la costa ligure ha fatto danni nel ponente. Assi di legno sollevate e spezzate e passerella sconnessa. Vigili del fuoco, polizia locale, protezione e Municipio Ponente hanno utilizzato circa 70 transenne per chiudere i vari passaggi disponibili ed evitare che i tanti, troppi, curiosi mettessero a rischio la propria incolumità andando a fotografare le onde. Rimanendo a Voltri pompieri al lavoro anche n via Don Giovanni Verità per alcuni scantinati allagati.

Un problema, quello dei 'cacciatori di foto' imprudenti, sollevato anche dal comando provinciale dei pompieri genovesi. Un grido d'allarme lanciato per chiedere di utilizzare il buon senso, oltre a rispettare norme e divieti, evitando così situazioni di grave pericolo anche per i soccorritori chiamati a intervenire nelle emergenze. Non sono infatti mancati i feriti nelle ultime ore: una persona è stata recuperata a Genova sugli scogli di Punta Vagno ed è poi finita in gravi condizioni all'ospedale. Ricoverata anche una ragazza travolta da un'onda mentre correva in via Murcarolo, così come l'agente della polizia locale intervenuta in suo soccorso. "Il nostro lavoro - scrivono i vigili del fuoco su Facebook - consiste anche nel rischiare per salvare altri da condizioni di pericolo, indipendentemente dai motivi che hanno portato le persone a rischiare. Ma, vedete, sembrerà forse strano a qualcuno, ma abbiamo l'ambizione, a fine turno, di tornare a casa dai nostri cari. E rischiare di non tornarci per la stupidità di una evidente moltitudine, non ci rende sereni".

Rimanendo a ponente è stata invece riaperta l'Aurelia ad Arenzano. Il mare ha sfondato un muretto sul lungomare e il Comune ha posizionato alcuni blocchi di cemento per impedire alle onde di riversarsi sulla strada con pericolo che invadesse le attività. Sempre ad Arenzano, nella giornata di venerdì, il mare ha letteralmente invaso la passeggiata, parte della carreggiata e devastato un ristorante.