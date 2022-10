La passeggiata di Voltri verso il rifacimento: lavori da 5 milioni, cosa prevedono, il cronoprogramma

Il dado è tratto e Voltri vedrà un'importante riqualificazione della passeggiata Roberto Bruzzone, con lavori da 5 milioni di euro per risolvere una volta per tutte le problematiche che la promenade da anni si porta dietro.

Ad annunciarlo, il vicesindaco Pietro Piciocchi nell'ambito del consiglio del Municipio Ponente: l'assessore ai Lavori Pubblici, che ha partecipato all'assemblea nel pomeriggio di lunedì 24 ottobre, ha illustrato le intenzioni dell'amministrazione in proposito.

Le risorse sono state trovate grazie a un fondo strutturale europeo, operazione da finalizzare entro i prossimi mesi (sicuramente entro la fine dell'anno): "Questo - dice Piciocchi - ci permetterà di avviare un progetto importante di riqualificazione della passeggiata, prevedendo una diversa pavimentazione e sostanzialmente andando così a risolvere il problema alla radice".

Le doghe di legno, infatti, sono dissestate da molto tempo: il lungomare era stato praticamente distrutto durante la mareggiata del 2018, ma l'azione del salino ha contribuito a danneggiare il pavimento fino a quando, in tempi recenti, il consorzio Utri Mare che gestisce la promenade ha sollevato la questione della manutenzione straordinaria, dopo aver ricevuto diverse richieste danni da persone che sono inciampate facendosi male. Le preoccupazioni del consorzio erano state accolte dal presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza, che aveva confermato il bisogno di una nuova pavimentazione.

Nuova pavimentazione, collegamento con il levante e il ponente

Come scritto sopra, il progetto prevede innanzitutto una nuova pavimentazione non più in legno, ma non solo: "L'opera - prosegue Piciocchi - deve inserirsi in un contesto di riqualificazione urbana di Voltri e del collegamento nelle due direzioni, levante e ponente. Chiederemo ai progettisti di andare oltre l'attuale sedime della passeggiata, immaginando il prolungamento a levante sino a quella che sarà la futura stazione di Voltri, mentre in direzione ponente vorremmo collegarla con l'avvio di via Rubens, dunque dal capolinea dell'1, e con la passeggiata che porta a Vesima e che è competenza di Anas. La ciclo pedonale a questo punto collegherebbe Voltri ad Arenzano".

L'obiettivo è collegare anche Voltri e Pra', ma qui entrano in gioco altri fattori come i lavori del nodo ferroviario, con lo spostamento della linea: "Da tempo abbiamo sollecitato Ferrovie, oggi sappiamo che i lavori dovrebbero essere realizzati entro il 2026. Dunque abbiamo una data che ci dà concretezza e aiuta anche me, in qualità di assessore al Bilancio, a individuare le corrette finestre temporali per richiedere i finanziamenti" dice il vicesindaco.

Il cronoprogramma

"La situazione attuale - dice Piciocchi - ci porta a dover intervenire ripetutamente con soluzioni che non sono mai definitive. Ci rendiamo conto che la passeggiata fu progettata tanti anni fa con leggerezza, non si tenne conto degli agenti meteomarini più aggressivi. Ho chiesto al presidente Barbazza di avviare un tavolo di lavoro con il territorio per la programmazione di quest'opera; penso che potremmo iniziare con la progettazione nei primi mesi del prossimo anno. Adesso dobbiamo perfezionare il finanziamento e ritengo che saremo nelle condizioni di farlo entro la fine di questo mese".

Il vicesindaco ricorda che è prematuro sbilanciarsi su un cronoprogramma, ma "credo che con la prossima primavera potremo lavorare insieme per definire il progetto della nuova passeggiata di Voltri".

Nel frattempo bisogna però mantenere l'esistente: in questo senso, l'amministrazione ha intenzione di stanziare entro l'anno una somma contenuta per dei lavori che consentano di ridurre i disagi noti.

Chiarotti: "Ma non dimentichiamo le protezioni a mare"

Dopo l'intervento di Piciocchi, è intervenuto l'ex presidente di municpio Claudio Chiarotti, ora capogruppo di minoranza: "Il progetto della passeggiata di Voltri non è sbagliato, ma non sono state eseguite le protezioni a mare che ritengo essenziali lo stesso anche con un nuovo lungomare. La mareggiata del 2018 ha causato grandi danni non solo alla passeggiata ma anche ad altre strutture a Voltri. Stiamo attenti dunque a cosa succede non solo sulla costa ma anche al largo: abbiamo sempre rivendicato la necessità urgente di prevedere protezioni a mare per il litorale di Voltri, l'amministrazione impegna 5 milioni, ora Autorità portuale, che chiedo possa sedersi al tavolo con noi, preveda la protezione a mare".