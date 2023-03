Incidente con un cinghiale, motociclista in ospedale

Ancora una volta, purtroppo, la presenza di animali selvatici in città ha creato problemi. In particolare, questa mattina, a un motociclista, che è finito a terra dopo un impatto con un cinghiale. È successo poco prima delle 6 di oggi, venerdì 3 marzo 2023.

L'incidente è avvenuto in via Bologna a San Teodoro. Sul posto un'ambulanza della pubblica assistenza Misericordia, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso. Il cinghiale, dopo l'urto, si è allontanato, mentre il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

In uno degli ultimi episodi del genere, avvenuto lo scorso settembre a Borgoratti, il cinghiale aveva avuto la peggio, quella volta a investirlo sarebbe stata un'auto.