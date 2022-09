Cinghiale muore investito a Borgoratti

Un cinghiale è morto in via Borgoratti, probabilmente investito. La carcassa è stata rinvenuta dagli abitanti della zona nelle prime ore della mattinata di mercoledì 21 settembre 2022.

Sul posto sono intervenute la polizia locale e Aster, che ha coperto la carcassa con un sacco nero e ha transennato l'area. Intorno alle 9, la carcassa era ancora adagiata sulla strada.

Non risultano interventi di ambulanze in via Borgoratti, dunque non sembrano esserci state persone ferite.