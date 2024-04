Incidenti in moto: tre feriti, di cui uno grave

Un 62enne è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Canevari a San Fruttuoso intorno alle 17.30 di domenica 28 aprile 2024. L'uomo pare avere perso il controllo della moto, finendo a terra e battendo la testa.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 3 e un'ambulanza della Croce Verde Burlando, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, incaricata di fare luce su quanto accaduto. Nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli.

Il ferito è stato trasportato, cosciente ma con un brutto trauma cranico, in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. In mattinata, poco prima delle 12, si è verificato un altro incidente nella zona con un'auto finita capovolta in corso Monte Grappa e la donna alla guida trattata sul posto.

Viceversa sono stati portati in ospedale in codice giallo una motociclista rimasta ferita sul passo del Turchino intorno alle 17.30 e un 50enne, soccorso intorno alle 18.15 sulla strada statale 45 all'altezza di Bargagli.