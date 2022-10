Autostrade, code chilometriche tra incidente e lavori: traffico in tilt

Inizio giornata complicato sulle autostrade genovesi, tra traffico, cantieri e incidenti che hanno provocato code chilometriche nella mattinata di venerdì 28 ottobre.

In particolare sulla A10, tra il bivio per la A26 e Arenzano (direzione Savona) si segnala una coda di 3 km per incidente dalle 8,20 circa: si è trattato di un tamponamento che ha visto coinvolti quattro mezzi tra cui tre tir. Fortunatamente non si registrano feriti. Si circola sfruttando la corsia di emergenza.

Poco prima delle 6, invece, sempre sulla A10, è stato riaperto il tratto compreso tra Pra' e Aeroporto, in direzione Genova, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme.

Coda anche tra Genova Aeroporto e bivio A10/A7 (dunque in direzione levante) per traffico intenso.

Infine, segnalata coda anche tra Recco e Rapallo, sulla A12 in direzione Rosignano, per lavori.