Furgone in fiamme in autostrada: tratto chiuso e traffico bloccato

Furgone in fiamme sull'autostrada A10 nel tratto compreso tra Pra' e Aeroporto all'altezza del chilometro quattro, intorno alle ore 18:50 di giovedì 27 ottobre 2022 il tratto è stato chiuso in direzione Genova. Il traffico è bloccato e sono segnalati quattro chilometri di coda, rallentamenti anche in direzione opposta, verso ponente, con un chilometro di coda.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme con la squadra di Multedo, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Secondo quanto appreso non ci sarebbero feriti, sul posto anche il personale del 118.

Agli utenti diretti verso Genova, dopo l’uscita a Pra’, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Genova Aeroporto.