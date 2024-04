Incidente auto-moto in corso Italia, giovane ferito

Un motociclista è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 11 di domenica 21 aprile 2024 in corso Italia. Il primo a prestare soccorso al giovane è stato un medico che passava in quel momento, e ha anche chiamato il 118.

Per l'operatore al centralino è stato quindi più facile comprendere le condizioni del ferito e agire di conseguenza. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca.

Il giovane è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Stanto alle prime ricostruzioni, il centauro avrebbe tamponato l'auto che lo precedeva, andando a sbattere con il torace contro il manubrio della moto.

Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono affidate alla polizia locale. Qualche minuto prima è avvenuto un altro incidente a Pontedecimo, che ha visto coinvolti un ciclista e un pedone.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp