Ciclista investe pedone, che cade e si ferisce al volto

Un pedone è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 11 di domenica 21 aprile 2024 in via Paolo Anfossi a Pontedecimo.

L'uomo, secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato investito da un ciclista. Il pedone ha riportato una ferita al viso, causata dall'impatto con il suolo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, Croce Verde Pontedecimo e Bianca Valsecca. Il pedone è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, mentre il ciclista in verde al San Martino.

Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto sono affidate alla polizia locale. Qualche minuto dopo è avvenuto un altro incidente in corso Italia, che ha visto coinvolte un'auto e una moto.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp