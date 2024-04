Incidente ad Arenzano, quattro feriti e traffico bloccato sull'Aurelia

Aurelia temporaneamente interrotta nel pomeriggio di domenica 21 aprile 2024 ad Arenzano per un incidente stradale. Poco prima delle 16 due auto si sono scontrate sul lungomare, facendo poi da intralcio alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l'automedica Golf 5 e quattro ambulanze: Croce Verde Pegliese, Oro di Sciarborasca, Bianca di Cornigliano e Croce Rossa di Cogoleto.

I mezzi di soccorso sono usciti in codice rosso. Una persona è stata medicata sul posto e non ha avuto bisogno di essere trasferita in ospedale. Altre quattro sono state portate al pronto soccorso in codice giallo, tra cui un bambino accompagnato al Gaslini.

Altri due feriti sono stati portati al Villa Scassi e un altro all'Evangelico di Voltri. Una volta rimossi i mezzi incidentati, il traffico è tornato lentamente alla normalità.

In mattinata si sono registrati altri due incidenti, in corso Italia a Genova e a Pontedecimo.

