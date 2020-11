Galliera, positivo al covid fugge dall’ospedale: secondo episodio in un giorno

Un paziente di 47 anni positivo al covid e scappato domenica pomeriggio dall’ospedale Galliera, dove era ricoverato.

Si tratta di un uomo di origini ungheresi, ritrovato dopo la segnalazione di un passante in un palazzo di corso Gastaldi.

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il paziente è stato fermato e denunciato per violazione delle norme anti coronavirus.

Si tratta del secondo paziente fuggito dal Galliera in poche ore: il primo, domenica mattina, era un 53enne originario del Marocco rintracciato poi dalla polizia, fuggito perché «si sentiva bene» ed era «stufo di stare in ospedale». In entrambi i casi è stato accertato che i due uomini non sono entrati in contatto con altre persone durante la fuga, durata poche ore.