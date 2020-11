Positivo al covid, si allontana dall'ospedale: «Ero stufo»

Ancora una volta un malato di covid si è allontanato dall'ospedale di sua iniziativa. È capitato al Galliera dove, domenica mattina, all'appello mancava un 53enne di origini marocchine. La polizia si è messa immediatamente in moto per cercare di rintracciare il soggetto.

Dopo poche ore l'uomo è stato trovato in Darsena e riportato in ospedale. Davanti agli agenti ha cercato di giustificarsi, dicendo che si sentiva ormai bene ed era stufo di stare in ospedale. Dal momento della fuga, non avrebbe avuto contatti.

Il 53enne è stato denunciato per violazione dell'isolamento e rischia fino a sei mesi d'arresto. Lo scorso maggio un episodio analogo aveva visto protagonista una ventenne con problemi psichiatrici, allontanatasi dal San Martino.