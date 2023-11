Nuovo furto con spaccata nel centro storico: locale devastato

Ennesimo furto con spaccata nel centro storico genovese. Da diversi mesi si verificano episodi di questo tipo ai danni di esercizi commerciali dei 'Caruggi'. Alla Maddalena, in via Luccoli, in via Prè in piazza Ferretto e in via Macelli di Soziglia.

L'ultima spaccata è stata denunciata da 'A Cantinn-a Ostaja Zeneize', locale di via di Canneto il lungo. Vetrate in mille pezzi, bottiglie gettate per terra, locale a soqquadro e cassa aperta. Danni ingenti e tanta rabbia per i titolari, che scrivono sui social: "Un sentito ringraziamento a chi stanotte ha pensato bene di spaccare tutto. Speriamo che con i danni che ci hai procurato, per 2/300 euro e un po’ di altre cose, tu ti possa divertire, magari ritrovandoti sverso in qualche caruggio. Come sempre ci tireremo su le maniche e faremo in modo di riaprire al più presto".

Come detto, da diversi mesi proseguono i furti con spaccata nel centro storico, spesso utilizzando tombini. I commercianti avevano anche lanciato un grido d'allarme, ma le spaccate imperversano.