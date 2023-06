Furto con spaccata nella notte: tombino contro vetrina alla Maddalena

Furto con spaccata nel centro storico genovese, nella zona della Maddalena. A denunciare l'accaduto è Andrea Piccardo, titolare di Mielaus, attività di vico della Rosa. Ignoti hanno sradicato un tombino, hanno spaccato la vetrina e si sono introdotti all'interno mettendo tutto a soqquadro.

"Stamattina il rientro è di nuovo drammatico - scrive Piccardo su Facebook - e non so più come dirlo. Rimetteremo tutto a posto e come sempre faremo il nostro dovere ma mi pare molto chiaro che così non è plausibile lavorare. Non si chiede un trattamento di favore ma il minimo sindacale, un minimo di assistenza".

Già nel 2021 l'attività era stata vittima di un tentato furto con spaccata, anche in quella circostanza utilizzando un tombino dopo aver oscurato la telecamera di sorveglianza.

"Pattuglioni e bardature 'da G.I.Joe' non servono a niente - incalza Piccardo - abbiamo più bisogno di ascolto e di capire che dove l'amministrazione ha alzato bandiera bianca, è stata sostituita da disperazione e povertà. Non chiniamo il capo ma è tutto da rifare. Tutto. La paventata repressione non ha sortito risultati, il piano carruggi non serve, i patti di sussidiarietà fatti così sono del tutto inutili. Si può tornare a ragionare insieme o è chiedere troppo?".