Ennesima spaccata nel centro storico: vetrina mandata in frantumi con un tombino

Ennesima spaccata nel centro storico: questa volta, a essere colpito, uno dei fast food della catena "La Piadineria" in via di Soziglia. Nuovamente, ignoti hanno utilizzato un tombino per rompere il vetro del negozio. Episodi simili si sono già verificati, nel giro di poche settimane, ai danni di esercizi commerciali alla Maddalena, via Luccoli, Prè, piazza Ferretto.

Mentre sull'episodio indagano le forze dell'ordine, il consigliere regionale Gianni Pastorino (Linea Condivisa) tuona: "È sempre più evidente che le armate di pattuglie di agenti riversate in centro storico dalla giunta Bucci servono a poco. Le stesse armate che la giunta Toti ha pensato bene di poter far rinforzare approvando una legge per cui i comuni possono anche organizzare la propria polizia municipale dotandole di caschi e scudi di protezione". Insomma, "un progetto di militarizzazione del centro storico che, come vediamo, non serve a nulla mentre avremmo bisogno di creare socialità, vivibilità urbana e profusione di momenti di cultura".