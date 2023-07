Nuova spaccata con tombino nel centro storico, i commercianti: "Ora basta"

Nel centro storico l'ennesima spaccata con tombino nella notte, nel locale "Alla vecchia Genova" in via Luccoli.

Con il commerciante esasperato che dice: "Se succede e continua a succedere vuol dire che nessuno fa nulla per interrompere il ciclo di spaccate". Lo sfogo di Andrea Piccardo che ha subìto lo stesso atto vandalico un mese fa: "Quella vetrina rotta sono i soldi dell'imprenditore che qui investe e porta benefici a tutti. Non è via pré siamo in via Luccoli".

Un'escalation criminale su cui sta indagando la polizia di Stato che finora, però, non è riuscita a sgominare la banda che da tempo imperversa nei vicoli saccheggiando, quando riesce, il fondo cassa e ciò che trova a portata di mano.