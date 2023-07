Furto con spaccata: tombino contro vetrina negozio nel centro storico

Ormai si può parlare di una banda specializzata nelle spaccate con tombino. Ignoti lo raccolgono dalla strada e lo scaraventano contro le vetrine dei negozi per guadagnarsi l'ingresso e poi fare razzia all'interno.

Questa volta è toccato a 'Viva la vida' esercizio commerciale che vende bijoux in piazza Ferretto nel centro storico. Ma la lista dei negozi colpiti è lunga e finora le telecamere di video sorveglianza non sono ancora riuscite a incastrare i responsabili. La prima a denunciare è stata la 'locanda Spinola' di vico della Scienza, poi è toccato all’occhiaieria sociale di via Pré, al rivenditore di miele Mielaus e 'Il limone lunare' in via della Maddalena, a bar Berto in piazza delle Erbe e ad altri negozi in via Fossatello.

Il più recente, lo scorso 22 giugno, è stato il wine bar di vico dei Notari 'Mescite Erbe'. Sul caso avvenuto nella notte indaga la polizia.