I fumi delle navi assediano la città, cresce le protesta: cittadini chiamano la Guardia Costiera

Negli ultimi giorni, chi ha ha una vista aperta sul porto non ha potuto non accorgersene: i fumi prodotti dalle numerose navi ormeggiate hanno invaso i cieli genovesi, con conseguente forte odore e disturbo per i residenti. Che hanno sfruttato i social per far montare la protesta, segnalando allo stesso tempo alla Guardia Costiera.

Su Facebook, le proteste per i fumi provocati dalle navi in porto sono raccolte dal gruppo “Genova - No fumi, no navi no inquinamento”, quasi 250 persone che ogni giorno si scambiano testimonianze video, fotografie e racconti sul disagio causato dai fumi. Decine di foto in cui si vede chiaramente il fumo sollevarsi dalle navi ormeggiate, di giorno e di notte, che infuocano la discussione: «Non se ne può più», è il commento unanime, con persone che si chiedono dove sia finito il progetto di elettrificazione delle banchine e chi minaccia azioni legali.

Una situazione che negli ultimi giorni è nettamente peggiorata, complice la presenza di diverse navi da crociera - dalla Scarlett Lady alle Msc - ferme in porto, e che ha spinto alcuni cittadini a chiamare la Guardia Costiera. Che avrebbe risposto - come testimoniano nel gruppo - che «martedì mattina sono stati effettuati dei controlli sui tenori di zolfo delle navi e risultano nella norma. Molto del fumo bianco e grigiastro è vapore acqueo».

La spiegazione non è bastata a calmare gli animi di chi fa i conti con i fumi ogni giorno, soprattutto in estate e soprattutto in notti particolarmente calde in cui chiudere la finestra è fuori questione. Alcuni residenti stanno pianificando una serie di interventi concreti, raccogliendo documentazione: da Castelletto a Principe, da San Teodoro al Molo passando per Oregina e Lagaccio, sono sempre di più i genovesi che chiedono provvedimenti per non vivere avvolti dai fumi,.