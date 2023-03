Un cinghiale a cena a Santa Margherita Ligure: il video è virale

Sta facendo il giro del web il video di alcini cinghiali che effettuano un blitz in un ristorante a Santa Margherita Ligure, tra i tavolini all'aperto. Un primo animale scorrazza nella zona del porto accompagnato da diversi cuccioli, nota la tavola imbandita e dopo un rapido controllo facendo cadere una bottiglia prosegue per la sua strada. Un secondo cinghiale, più intraprendente, afferra invece la tovaglia con il muso facendo cadere piatti e bicchieri, per poi allontanarsi.

Ungulati protagonisti anche in riviera oltre che a Genova dove negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi di cronaca che abbiamo raccontato. Cassonetti della spazzatura rovesciati, incidenti stradali, animali in sopraelevata e in piazza De Ferrari, un anziano scaraventato a terra da un cinghiale e anche una donna morsa sulla spiaggia di Sturla da un animale probabilmente attratto dagli avanzi di una pizza. Il tema dell'emergenza è anche stato affrontato in consiglio comunale attraverso alcune interrogazioni. Tra gli episodi più recenti il cinghiale trovato sullo zerbino di casa da un cittadino, in via Poligono di Quezzi e animali a spasso in corso Europa e alla Foce.

Video reperito su Facebook, sul gruppo 'I Love Santa Margherita Ligure #PortofinoRiviera'