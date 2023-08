Caldo e afa: un altro giorno con il bollino rosso, le previsioni

Prosegue l'ondata di calore a Genova. Bollino rosso nelle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 agosto 2023 secondo il bollettino emesso dal Ministero della Salute, che verrà aggiornato nelle prossime ore. Temperature previste fino ai 36 gradi nelle ore più calde. Secondo le previsioni la situazione dovrebbe permanere almeno fino a venerdì. Per il livello dell'allerta, però, si aspettano le comunicazioni ufficiali giorno per giorno.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Il livello 3 (rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Tra gli accorgimenti: evitare di esporsi al sole diretto nelle ore più calde, evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta, bagnarsi spesso con acqua fresca, indossare indumenti chiari, leggeri in fibre naturali, e coprire la testa con un cappello, bere molti liquidi moderando l’assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Da evitare gli alcolici e da preferire un'alimentazione leggera.

Sul fronte delle previsioni, secondo gli esperti di 3bmeteo, saranno due giorni di sole e bel tempo, contraddistinti dall'afa. Mare calmo e venti da moderati a deboli. Caldo fino alla giornata di venerdì, poi le temperature dovrebbero gradualmente cominciare a scendere