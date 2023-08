Scatta il bollino rosso per il caldo, ecco i locali del Comune con l'aria condizionata

Trentasei gradi su tutta la regione ma con temperature percepite intorno ai 40 che potranno salire fino a 45 gradi a causa dell'umidità. È scattato il bollino rosso, i livello 3 di allerta, per ondate di calore nelle giornate di oggi e domani ma che secondo le previsioni è destinato a permanere almeno fino a venerdì.

Il quadro attuale impone particolari precauzioni non solo per le persone più fragili e la protezione civile ricorda le regole di buon senso utili a prevenire i rischi, come l’evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi.

Gli ospedali intanto si preparano ai disagi dovuti al caldo. Il San Martino ha posizionato una decina di condizionatori mobili in Medicina generale e sta valutando di oscurare le vetrate dei reparti con delle pellicole, in più in pronto soccorso ci saranno scorte supplementari di bottigliette d’acqua, che saranno direttamente distribuite ai pazienti.

Per le persone più a rischio, è attivo il numero verde regionale ‘ InformAnziani’ disponibile dalle 8 alle 20 che è in grado di attivare servizi per le persone fragili e anziane, grazie all’attività dei 140 custodi sociali, presenti su tutto il territorio regionale. Il Comune di Genova, inoltre, attraverso gli ambiti territoriali sociali, ha messo a disposizione delle persone “ over 55” ambienti climatizzati o ventilati in diversi centri sociali presenti in tutti i municipi e in alcune delle biblioteche del sistema bibliotecario urbano.

È possibile trovare ambienti climatizzati o ventilati in alcune biblioteche del sistema bibliotecario urbano:

Municipio I Centro Est: Berio – De Amicis

Municipio III Bassa Valbisagno: Lercari

Municipio IV Media Valbisagno: Saffi

Municipio VI Medio Ponente: Bruschi Sartori

Municipio VII Ponente: Benzi

e in queste biblioteche:

Biblioteca di Storia dell’Arte – via ai Quattro Canti di S. Francesco

– via ai Quattro Canti di S. Francesco Biblioteca Museo dell’Attore – via del Seminario 10

Locali climatizzati anche presso: