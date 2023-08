Caldo, arriva il bollino rosso: quando finirà l'ondata, le previsioni meteo

Arriva, per la prima volta nell'estate 2023, il bollino rosso per caldo a Genova: la notizia è stata diramata dal ministero della Salute e riguarda le giornate di domani e dopodomani, martedì 22 e mercoledì 23 agosto. Oggi, lunedì 21, il bollino resta arancione, poi raggiungerà il terzo e massimo livello: il Comune di Genova raccomanda di non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci.

Per domani, 22 agosto, la temperatura prevista alle 8 è di 28 gradi, che diventeranno 34 alle ore 14, mentre quella percepita sarà di 36 gradi. Mercoledì invece la temperatura alle 8 è sempre prevista di 29 gradi che diventeranno 33 alle 14, con 36 gradi di percepita.

Il caldo intenso è destinato a durare almeno fino a giovedì: sulla Liguria - dopo un weekend da bollino arancione per ondate di calore - la settimana appena iniziata si preannuncia difficile per le alte temperature. Per gli esperti di 3bMeteo, la circolazione sull'Europa centrale e meridionale resterà sostanzialmente bloccata con un anticiclone africano posizionato tra Spagna, Francia meridionale e Italia settentrionale. La canicola africana porterà su Genova, secondo il portale meteo, temperature fino a 35 gradi reali (dunque aumenteranno quelli percepiti). La situazione dovrebbe variare nel weekend, con temporali e piogge da domenica e nei primi giorni della settimana successiva: ma per ora sono solo proiezioni a lungo termine, bisogna dunque seguire gli aggiornamenti e vedere cosa accadrà di giorno in giorno.

Il cielo su Genova in questi giorni rimarrà prevalentemente sereno, con alte temperature: martedì e mercoledì bollino rosso come abbiamo detto poi giovedì si potrebbe arrivare fino a 33 gradi, infine la colonnina di mercurio dovrebbe tornare ad abbassarsi gradualmente. Per attendere una vera e propria perturbazione con pioggia e temporali, però, secondo le prime informazioni potrebbe essere necessario aspettare fino a domenica 27. Nei giorni successivi possibile anche un deciso abbassamento delle temperature. Ma per ora si tratta solo di una tendenza: per avere certezze bisognerà aspettare.

