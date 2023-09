Maxi polpetta con ami da pesca: ritrovamento choc

Nella zona del Biscione, in via Leonardo Fea, è stata trovata una grossa esca, della dimensione di un pugno, contenente ami da pesca. Una maxi polpetta pericolosissima se addentata da un cane o un gatto che qualcuno ipotizza potesse essere stata messa per attirare i cinghiali che da tempo razzolano nella zona, con conseguenti disagi.

Fortunatamente l'esca è stata trovata e rimossa da alcuni cittadini. L'invito è di prestare la massima attenzione nella zona, nel caso ne fossero state nascoste della altre. In Valbisagno c'erano stati ritrovamenti simili, ma di dimensioni più contenute, lo scorso mese di giugno nella zona di Ca' de Rissi a Molassana. Negli ultimi mesi sono stati comunque diverse le esche avvelenate o piene di chiodi e le spugne fritte letali per i cani che sono state scoperte in vari quartieri. A Boccadasse, Sant'Ilario, Sturla e San Martino, Certosa e in molti altri.

Il tema era stato anche affrontato in consiglio comunale a inizio anno, la giunta aveva garantito maggiori controlli da parte della polizia locale. Esiste anche un'app del Ministero della Salute che permette di segnalare le esche con una mappa interattiva che segnala al cittadino le zone più pericolose.