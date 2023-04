"Boccadasse, in tutto il quartiere trovate polpette con veleno"

"Boccadasse, attenzione in tutto il quartiere trovate polpette con veleno. Massima attenzione". Questo il messaggio, apparso mercoledì 5 aprile 2023 sul canale Telegram 'Ireba-19 alert system', che si occupa di segnalare la presenza di esche o bocconi, potenzialmente letali per i cani.

La settimana scorsa l'allarme era scattato a Santa Margherita Ligure per una serie di ritrovamenti di wurstel con chiodi. In quel caso la pericolosità era evidente, mentre per polpette e bocconi occorrerebbe un'analisi di laboratorio per accertare la presenza di sostanze nocive.

Per evitare di correre rischi inutili, conviene comunque fare attenzione a dove mette il naso il nostro amico a quattro zampe, tenendolo sempre al guinzaglio e non perdendolo mai di vista.