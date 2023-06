Bocconi avvelenati, nuove segnalazioni nel levante

Ancora segnalazioni di bocconi avvelenati, pericolosi per cani e gatti, nel Comune di Genova. L'ultimo ritrovamento è stato fatto a Sant'Ilario, nel levante genovese, un cittadino scrive sul gruppo Facebook 'Nervi a pezzi': "Li hanno lanciati nel mio giardino, sono pronto a denunciare. State attenti e mettete delle telecamere se potete".

Nei giorni scorsi polpette infarcite di chiodi erano state trovate in Val Bisagno, in particolare a Molassana tra via di Pino e via Allende, prima del campo sportivo Ca' de Rissi. Nelle precedenti settimane c'erano state altre segnalazioni sparse.

Spugne fritte ed esche avvelenate lanciate nei quartieri di Sturla e San Martino, situazioni simili anche ad Albaro in via De Gaspari e a Pontedecimo in via Val D'Astico.